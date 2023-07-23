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Сегодня, 14:09

Sport24: «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна

Мария Гусева
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе полузащитника Арсена Захаряна, сообщает Sport24.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии, сделка близка к завершению.

Захарян дебютировал за основную команду «Динамо» в 2020 году. Контракт 20-летнего полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Ранее в «Фейноорде» допустили возможность трансфера Захаряна.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
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22.07 15:15
Пари НН – Зенит
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22.07 17:30
Локомотив – Рубин
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