Герой чемпионской «Магнитки» решил рвануть в «Торонто». Успехи в России ему ничего не гарантируют

Сможет ли Никита Гребенкин закрепиться в «Лифс».

Никита Гребенкин все-таки не сыграет в этом плей-офф за «Торонто», но зато он «сжег» контракт новичка, и теперь у него начнет действовать соглашение с клубом лишь на два сезона. Да еще и бонус в 262 тысячи долларов получил. Какой молодец!

Но два года-то придется отрабатывать. И никто в «Торонто» не будет вспоминать о том, что он выиграл Кубок Гагарина, уверен, что даже в статистику хоккеиста заглядывать не будут. Все начинается с нуля.

Но способен ли Никита показать себя в Северной Америке? Правда, нам нужно выяснить параметры ожиданий, чтобы не было как с Василием Подколзиным, которого считали ярким бомбардиром на драфте, а он таким никогда не являлся. Для Никиты будет идеально, если он сумеет стать игроком второго или третьего звена в главной команде со вторым большинством и неплохой статистикой. Он может быть неким подобием Ильи Михеева в лучшие годы. Ценный хоккеист, который может забить, а если не получается, то залезть под кожу сопернику, нагнетать обстановку и помочь в разрушении.

Фото ХК «Металлург»

Гребенкин едет с правильным настроем. Фарм-клуба не боится, но при этом хочет не просто потренироваться и поставить галочку в резюме, а добиться большего. У него нет никаких пунктов о возвращении в Россию, но вообще было бы неплохо договорить с клубом о том, чтобы в ноябре он имел возможность перебраться в КХЛ, если в основе на него не рассчитывают.

Это было бы правильно. Никита, конечно, провел шикарный сезон в России, но все-таки это у него единственный сильный сезон за плечами. Да, он себя показывал в «Амуре», но не всегда был на виду, хотя там нужно делать скидку на стиль команды и постоянную смену часовых поясов, которая сказывается на любом хоккеисте. Однако даже в чемпионате-2023/24 к нему были вопросы у Андрея Разина. И главный тренер четко формулировал претензии к хоккеисту. К чести Никиты, он прислушивался и что-то исправлял, чтобы не выпадать из обоймы.

Никита не должен был играть в финальной серии против «Локомотива». У него была сложная и неприятная травма, которая мешала ему нормально передвигаться без уколов, но он проявил бойцовские качества и делал все, что мог, на льду. Это характеризует его с лучшей стороны.

Проблема же в том, что за океаном никто ничего Гребенкину объяснять не будет. Там нет Андрея Разина, там на российского игрока всем плевать. А если у тебя что-то идет неправильно, то, скорее всего, ты не услышишь конкретных претензий. Вдруг это травмирует хоккеиста? За океаном чересчур думают о ментальном здоровье. Хотя было бы честно все сказать прямо.

Гребенкину бы, конечно, остаться еще на год в «Металлурге», доказать, что нынешний чемпионат для него не разовый всплеск, и уже ехать в «Торонто» более уверенным в своих силах. Он торопится, его можно понять. Раз получилось здесь, как раз закончился контракт, то надо срочно пользоваться возможностью.

Фото ХК «Металлург»

Что может пойти не так? Многое. Все козыри, которые пользуются успехом в нашей лиге, могут быть абсолютно бессмысленными за океаном. Недавно Николай Коваленко удивлялся, что проводил силовые приемы, а соперник вообще не чувствовал этого. Разница в физической подготовке очень солидная.

Провокации со стороны Никиты, которые выводили из себя российских хоккеистов, могут оказаться бесполезными в НХЛ или АХЛ. И это хорошо, если к тебе не подъедет тафгай. Тут уж начнутся серьезные проблемы. Плюс Никите за эти полгода надо срочно налегать на изучение английского. Причем не стесняться говорить плохо, лишь бы начать говорить. Без знания языка ты должен быть Артемием Панариным, но Никита явно не чистый бомбардир.

Конечно, хочется, чтобы у Гребенкина все получилось. Парень он добрый и стремится к самым высоким целям. Надеемся, что он понимает, как сильно нужно постараться, чтобы пробиться в НХЛ.