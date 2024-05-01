Два очка Кузнецова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
«Каролина» выиграла у «Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1.
Российский нападающий Евгений Кузнецов реализовал большинство и сделал одну голевую передачу.
Во втором раунде плей-офф «Каролина» сыграет против «Рейнджерс», которые победили «Вашингтон» (4-0).
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)
Голы: Терявяйнен — 2 (Джарвис, Слэвин), 1:23 — 1:0. Свечников — 1 (бол., Джарвис, Бернс), 3:13 — 2:0. Райлли — 1 (бол., Барзал, Нельсон), 3:54 — 2:1. Кузнецов — 2 (буллит), 13:22 — 3:1. Нельсон — 2 (Палмиери, Пулок), 23:47 — 3:2. Сизикас — 1 (Барзал, Пулок), 39:38 — 3:3. Друри — 1 (Шей, Нечас), 44:36 — 4:3. Ноесен — 3 (Шей, Кузнецов), 44:44 — 5:3. Джарвис — 3 (п.в.), 58:21 — 6:3.
Вратари: Андерсен — Варламов (55:31 — 55:46, 57:10 — 58:21).
Штраф: 8 — 2. Броски: 38 (21+9+8) — 25 (4+11+10).
Наши: Кузнецов (10.46/2/+2), Орлов (19.55/4/-1), Свечников (13.46/6/-2) — Романов (17.28/0/0).
1 мая. Роли. PNC Arena. 18874 зрителя.
Счет в серии: 4-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|1.05
|02:00
|
Бостон – Торонто
|1 : 2 ОТ
|1.05
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|6 : 3
|1.05
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|1.05
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -