Испанская Marca назвала Захаряна главным героем победного матча «Реал Сосьедад» с «Алавесом»

Испанское издание Marca в своей статье оценило игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 30-го тура ла лиги с «Алавесом» (1:0). В этой встрече россиянин сделал голевую передачу.

Материал называется «Захарян демонстрирует игру, которую он привез из России».

«Захарян был выбран Иманолом Альгуасилем, чтобы заменить травмированного Браиса Мендеса в стартовом составе «Реал Сосьедад», и россиянин показал, что заслуживает играть на позиции третьего полузащитника, а не на фланге, где его обычно используют. И, похоже, это лучшее выступление россиянина со времен перехода в клуб», — написано в статье.

Также Marca назвала Захаряна главным героем матча с «Алавесом».

«Арсен совершил четыре паса под удар — больше всех в прошедшей игре. Он дважды выводил Ойярсабаля с голкипером один на один, несколько раз опасно подавал угловой, с которого и забил Пачеко. Определенно россиянин является главным героем встречи и человеком, который показывает игру, привезенную им из России», — говорится в статье.

20-летний Захарян в текущем сезоне сыграл за «Реал Сосьедад» 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.