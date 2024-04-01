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Сегодня, 09:55

Испанская Marca назвала Захаряна главным героем победного матча «Реал Сосьедад» с «Алавесом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арсен Захарян в матче с «Алавесом».
Фото Global Look Press

Испанское издание Marca в своей статье оценило игру российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 30-го тура ла лиги с «Алавесом» (1:0). В этой встрече россиянин сделал голевую передачу.

Материал называется «Захарян демонстрирует игру, которую он привез из России».

«Захарян был выбран Иманолом Альгуасилем, чтобы заменить травмированного Браиса Мендеса в стартовом составе «Реал Сосьедад», и россиянин показал, что заслуживает играть на позиции третьего полузащитника, а не на фланге, где его обычно используют. И, похоже, это лучшее выступление россиянина со времен перехода в клуб», — написано в статье.

Также Marca назвала Захаряна главным героем матча с «Алавесом».

«Арсен совершил четыре паса под удар — больше всех в прошедшей игре. Он дважды выводил Ойярсабаля с голкипером один на один, несколько раз опасно подавал угловой, с которого и забил Пачеко. Определенно россиянин является главным героем встречи и человеком, который показывает игру, привезенную им из России», — говорится в статье.

20-летний Захарян в текущем сезоне сыграл за «Реал Сосьедад» 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян. У Захаряна еще одна голевая за «Реал Сосьедад»! Лучший период в его испанской карьере?

Источник: Marca
Арсен Захарян
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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Пеллегрини недоволен игрой «Бетиса» против «Жироны»
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
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 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
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 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
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