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Сегодня, 04:20

Деменко: «Фаворитом все равно считаю «Зенит», им как будто везет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался касательно чемпионской гонки в РПЛ.

«Сейчас «Зенит» уже начал переживать. Поэтому сейчас все выравнивается. Там уже и «Динамо» рядом. Поэтому чемпионат становится очень интересным. То, что «Зенит» сейчас не может нащупать игру, это однозначно. Мы видим, как они играют сейчас. Вроде бы и контроль есть у них. Но нет обострений, в атакующих действиях какой-то стопор, и «Зенит» действительно не знает, что дальше делать. Поэтому сейчас, конечно, вот эти вот матчи дальнейшие все покажут. Большинство не ожидало даже от «Динамо», что команда Лички может так вступить в борьбу. И сам Личка даже это говорил. А по факту сейчас всего три очка до лидеров, и в случае победы «Динамо» при равенстве очков вообще может на первое место выйти.

Обычно к концу чемпионата интрига уже падает, а у нас как-то наоборот. Это действительно замечательно. Никто не ожидал, что «Зенит» дома проиграет «Рубину», потом «Динамо» на выезде. Сейчас действительно сложное положение для «Зенита». Но нас ждут очень интригующие игры. Классный чемпионат. И внизу борьба тоже есть. Фаворитом все равно считаю «Зенит», им как будто везет. Они не берут очки, но «Краснодар» тоже оступился сразу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Деменко.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» — 43.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005626051_demenko_obyichno_k_koncu_chempionata_intriga_uje_padaet_a_u_nas_kak-to_naoborot_eto_deystvitelno_zamechatelno
Максим Деменко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Бителло: «Динамо» по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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