Кобелев о появлении в РПЛ двух клубов из Санкт-Петербурга: «Команда должна быть с историей»
Экс-полузащитник «Зенита» и «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможности появления в РПЛ второго клуба из Санкт-Петербурга.
«Для того, чтобы в Питере была вторая команда, ее надо финансировать. Было уже много примеров — «Динамо», «Тосно», сейчас «Ленинградец». Все будет зависеть от желания людей содержать команды. К тому же команда должна быть с историей и болельщиками, а создать клуб с нуля — тяжело», — цитирует Кобелева legalbet.ru.
В этом сезоне первой лиги Санкт-Петербург представляет «Ленинградец». Клуб выступает на стадионе «Петровский».
Источник: legalbet.ru
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|1
|0
|0
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|3
|
3
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|
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|0
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|
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|
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|0
|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
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|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
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|
Спартак – Балтика
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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