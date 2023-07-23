«Севилья» интересуется Арсеном Захаряном

По информации «СЭ», помимо итальянского «Лацио», на полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна также претендует испанская «Севилья».

Нидерландские «Фейеноорд» и «Аякс» сохраняют интерес к 20-летнему россиянину, но вариант с переходом футболиста в один из этих клубов становится все менее вероятным.

Летом 2022 года Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро. Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил «СЭ», что «Динамо» требует слишком большую сумму за хавбека, поэтому переход игрока в итальянский клуб находится под вопросом.