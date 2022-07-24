Смолову осталось четыре мяча до сотни голов в чемпионате России
Форвард «Динамо» Федор Смолов оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0) и довел результативный счет в чемпионате России до 96 голов.
32-летний нападающий занимает десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, всего на два мяча отставая от делящих восьмое место Андрея Тихонова и Игоря Семшова.
Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
390
|
148
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
275
|
96
Полузащитник Даниил Фомин реализовал в 15-й пенальти в чемпионатах России (11-й за «Динамо») и установил клубный рекорд по забитым 11-метровым.
Хавбек превзошел главного бомбардира команды в новейшей истории Олега Терехина.
Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач в чемпионате пока не знает.
Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Даниил Фомин
|
2020-н.в.
|
60
|
17
|
11
|
Олег Терехин
|
1995-1999
|
146
|
67
|
10
|
Денис Колодин
|
2005-2013
|
132
|
15
|
8
|
Игорь Симутенков
|
1992-1994
|
85
|
41
|
7
|
Андрей Кобелев
|
1992, 1995-1998, 2002
|
128
|
29
|
7
|
Максимилиан Филипп
|
2019-2020
|
27
|
9
|
6
|
Кевин Кураньи
|
2010-2015
|
123
|
50
|
6
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0