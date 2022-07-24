Смолову осталось четыре мяча до сотни голов в чемпионате России

Форвард «Динамо» Федор Смолов оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0) и довел результативный счет в чемпионате России до 96 голов.

32-летний нападающий занимает десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, всего на два мяча отставая от делящих восьмое место Андрея Тихонова и Игоря Семшова.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок Команды Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 390 148 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 275 96

Полузащитник Даниил Фомин реализовал в 15-й пенальти в чемпионатах России (11-й за «Динамо») и установил клубный рекорд по забитым 11-метровым.

Хавбек превзошел главного бомбардира команды в новейшей истории Олега Терехина.

Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач в чемпионате пока не знает.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России