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Сегодня, 20:08

Смолову осталось четыре мяча до сотни голов в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Бабурин и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Динамо» Федор Смолов оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0) и довел результативный счет в чемпионате России до 96 голов.

32-летний нападающий занимает десятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, всего на два мяча отставая от делящих восьмое место Андрея Тихонова и Игоря Семшова.

Гроссмейстерскую отметку в 100 голов разменяли семь игроков, рекорд принадлежит Артему Дзюбе, на счету которого 148 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

275

96

Полузащитник Даниил Фомин реализовал в 15-й пенальти в чемпионатах России (11-й за «Динамо») и установил клубный рекорд по забитым 11-метровым.

Хавбек превзошел главного бомбардира команды в новейшей истории Олега Терехина.

Только вот лидер атаки конца 1990-х промахнулся с 11-метровой отметки четыре раза, тогда как Фомин неудач в чемпионате пока не знает.

Футболисты «Динамо», которые забили больше всего пенальти в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Даниил Фомин

2020-н.в.

60

17

11

Олег Терехин

1995-1999

146

67

10

Денис Колодин

2005-2013

132

15

8

Игорь Симутенков

1992-1994

85

41

7

Андрей Кобелев

1992, 1995-1998, 2002

128

29

7

Максимилиан Филипп

2019-2020

27

9

6

Кевин Кураньи

2010-2015

123

50

6

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Ростов 1
1-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
Даниил Фомин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
2
0
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4
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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