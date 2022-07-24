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Сегодня, 19:59

Экс-тренер «Торпедо» считает, что клубу нужно привыкнуть к ритму РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачный старт московского клуба в РПЛ.

«Два матча, которые провели торпедовцы, были с представителями и командами, которые в прошлом чемпионате заняли второе и третье места, — сказал «СЭ» Игнатьев. — Поэтому тест очень достойный, но они его не выдержали по вполне объективным причинам. Мне видится, что качество игроков в командах «Сочи» и «Динамо» гораздо выше, чем в команде «Торпедо».

Игнатьев также отметил, что «Торпедо» нужно время для адаптации.

«Как правило, команды, которые приходят из низшего по классу дивизиона, нуждаются во времени для адаптации. В этом дивизионе совсем иные скорости, мышление, оперативность в принятии решений, быстрота и использование тактических приемов. Как только динамовцы принимали другие решения, с которыми до сегодняшнего дня не сталкивалось «Торпедо», черно-белые теряли контроль над игрой. Нужно чтобы тренерский штаб, как можно быстрее вооружил своих подопечных всеми требованиями, которые есть в высшем дивизионе. Игроки должны понимать, что тот багаж, с которым они пришли, надо оставить, пора выходить на новый уровень подготовки. Иначе будет сложно вылезти из этой психологической ямы», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Во 2-м туре РПЛ «Торпедо» потерпело поражение в матче с «Динамо» (4:0). По итогам первых двух туров торпедовцы замыкают турнирную таблицу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Ростов 1
1-й тайм

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 4
Торпедо М 0
Матч завершен

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
7
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
10
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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