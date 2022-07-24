Экс-тренер «Торпедо» считает, что клубу нужно привыкнуть к ритму РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского «Торпедо» Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачный старт московского клуба в РПЛ.

«Два матча, которые провели торпедовцы, были с представителями и командами, которые в прошлом чемпионате заняли второе и третье места, — сказал «СЭ» Игнатьев. — Поэтому тест очень достойный, но они его не выдержали по вполне объективным причинам. Мне видится, что качество игроков в командах «Сочи» и «Динамо» гораздо выше, чем в команде «Торпедо».

Игнатьев также отметил, что «Торпедо» нужно время для адаптации.

«Как правило, команды, которые приходят из низшего по классу дивизиона, нуждаются во времени для адаптации. В этом дивизионе совсем иные скорости, мышление, оперативность в принятии решений, быстрота и использование тактических приемов. Как только динамовцы принимали другие решения, с которыми до сегодняшнего дня не сталкивалось «Торпедо», черно-белые теряли контроль над игрой. Нужно чтобы тренерский штаб, как можно быстрее вооружил своих подопечных всеми требованиями, которые есть в высшем дивизионе. Игроки должны понимать, что тот багаж, с которым они пришли, надо оставить, пора выходить на новый уровень подготовки. Иначе будет сложно вылезти из этой психологической ямы», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Во 2-м туре РПЛ «Торпедо» потерпело поражение в матче с «Динамо» (4:0). По итогам первых двух туров торпедовцы замыкают турнирную таблицу.