Звезды ЦСКА уйдут в СКА? Где продолжит карьеру Радулов? Главные интриги рынка свободных агентов КХЛ

Старт трансферного межсезонья — уже в среду.

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов. Клубы не только могут подписывать игроков, у которых закончились контракты, но и совершать сделки друг с другом. Расскажем о главных интригах рынка, но не стоит недооценивать менеджеров — уверен, что они приготовили для нас немало сюрпризов.

ЦСКА: кто войдет в новую версию команды?

Армейский клуб, который после двух Кубков Гагарина вылетел в первом раунде, ждет большая перестройка. Покинул ЦСКА главный тренер Сергей Федоров, место которого занял Илья Воробьев. Серьезно изменится и состав: покинут армейцев Иван Федотов, ключевые нападающие Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников, планируются обмены Антона Слепышева и Даррена Дица.

ЦСКА намерен серьезно омолодить команду и собирается делать это в первую очередь за счет возвращения талантливых игроков из-за океана. Основным вратарем армейцев в следующем сезоне должен стать Иван Просветов, который выступает за «Колорадо». Договорились армейцы о возвращении нападающих Егора Афанасьева (Нэшвилл) и Руслана Исхакова (Айлендерс). Может вернуться в Россию и Денис Гурьянов.

Громкую сделку ЦСКА готовит с «Салаватом Юлаевым»: из уфимского клуба в Москву должен переехать белорусский нападающий Иван Дроздов, ярко проявивший себя в минувшем сезоне. А самым именитым новичком армейцев может стать нападающий Александр Барабанов, у которого заканчивается контракт с «Сан-Хосе»: «Шаркс» уже объявили, что не будут его продлевать.

Александр Барабанов. Фото Global Look Press

Сколько российских игроков вернется из НХЛ?

Помимо тех игроков, которых хочет вернуть ЦСКА, в Россию могут вернуться защитник Никита Зайцев и нападающий Егор Соколов. Права на последнего принадлежат «Автомобилисту», который также омолаживает команду — уральцы не стали продлевать опытных Широкова, Баранцева и Макеева.

У Зайцева же истекает срок контракта с «Чикаго», и велика вероятность, что защитник вернется в Россию. Один из вариантов — СКА, а вот бывший клуб Никиты ЦСКА отказался от подписания хоккеиста.

Вернется в «Сибирь» нападающий Дмитрий Овчинников, у которого не получилось закрепиться в системах «Торонто» и «Миннесоты». Форварду 22 года, и в перестраивающейся «Сибири» у него есть все шансы получить больше игрового времени, чем до отъезда.

Сергей Плотников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как СКА впишется в потолок зарплат?

Потолок зарплат в КХЛ остается на прежнем уровне, но СКА уже давно создал себе проблему на следующий сезон. Армейцы предлагали игрокам понизить зарплату на нынешний сезон за счет ее увеличения на сезон-2024/25. В итоге платежная ведомость СКА на следующий сезон составляет 1,17 миллиарда рублей — нужно освобождать как минимум 270 миллионов. При этом армейцы уже договорились о подписании контрактов с нападающими Сергеем Плотниковым и Михаилом Григоренко (52 миллиона рублей в год).

Первые жертвы сокращения уже известны — покинут СКА защитники Сергеев (48) и Пашнин (55), нападающие Кадейкин (75), Лайпсик (50) и Швец-Роговой. Наверняка расстанутся армейцы и с нападающим Алексом Гальченюком, который в следующем сезоне должен заработать 100 миллионов рублей. Этого должно хватить, чтобы уложиться в потолок, но ведь СКА рассчитывает и сильно укрепить оборону, и второго вратаря в помощь Серебрякову подписать. По нашей информации, одним из главных кандидатов на усиление защиты был Богдан Конюшков из «Торпедо», но и нижегородский клуб, и сам игрок отказались от сделки.

Анвар Гатиятулин. Фото photo.khl.ru

Новый «Ак Барс»: как изменится команда с приходом Гатиятулина

«Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту», и это запустило серьезные процессы в клубе. Об уходе Зинэтулы Билялетдинова было известно давно, а вот с его сменщиком ясности не было. В итоге в казанском клубе остановили свой выбор на Анваре Гатиятулине, которого в начале сезона уволили из «Трактора».

Покинут Казань самые опытные игроки — защитник Вячеслав Войнов, нападающие Александр Радулов, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. На смену им придет нападающий Егор Коршков, а также, вполне вероятно, защитник Альберт Яруллин и нападающий Антон Слепышев. Возможен и переход из СКА Гальченюка. Наверняка будет еще пара приобретений, при этом важно, что «Ак Барс» сумел сохранить основного вратаря Билялова и ключевого центрфорварда Семенова — на рынке найти игроков такого уровня крайне сложно.

Вероятно, получат шанс в главной команде лидеры «Нефтяника», победившего в ВХЛ. Важную роль в команде играли молодые нападающие Терехов, Быков, Бровкин, Крутов — все они были отправлены в Альметьевск из «Ак Барса». А того же Кателевского уже можно назвать важным хоккеистом главной команды.

Максим Моторыгин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как «Динамо» решит вратарский вопрос?

Победители регулярного чемпионата провалились в плей-офф, уступив во втором раунде «Трактору» со счетом 0-4 в серии. В московском «Динамо» сохранили главного тренера Алексея Кудашова и иностранцев — Пакетта, Уила и О‘Делла, скорее всего, останется в команде и Никита Гусев. Но вот во вратарской линии бело-голубым точно нужно что-то менять. Илья Коновалов и Максим Моторыгин в плей-офф совсем не выручили.

Моторыгин в команде останется — для молодого голкипера это был первый полноценный сезон в КХЛ, и было бы наивно ждать, что Максим спасет команду. А вот Коновалов и Константин Волков команду покинут, как и тренер вратарей Константин Власов. По нашей информации, «Динамо» активно ищет иностранного вратаря, а в числе кандидатов — словак Адам Хуска из «Торпедо». Также в московском клубе изучают североамериканский рынок и уже делали запрос по некоторым кандидатурам из АХЛ.

Александр Радулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Готовит ли «Амур» трансферную бомбу? И где окажется Радулов?

Не секрет, что «Амур» в последние годы увеличивает свое финансирование, но в это межсезонье хабаровчане настроены максимально серьезно — они готовы потратить на зарплаты все 900 миллионов, которые прописаны потолком. Вот только даже с такими возможностями в Хабаровск мало кто горит желанием ехать.

«Амур» проявлял интерес и к Плотникову, и к Билялову, и к оставшемуся в «Салавате» Ливо, но самое мощное предложение получил от хабаровчан Александр Радулов. Только окладная часть контракта ветерана могла составить 120 миллионов рублей в год, а вместе с бонусами он мог заработать и 200. Но Радулов не поехал в Хабаровск. Был у него вариант с московским «Динамо», но бело-голубые в итоге отказались от этого подписания. На данный момент наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Александра — «Автомобилист».