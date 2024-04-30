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Сегодня, 19:15

Звезды ЦСКА уйдут в СКА? Где продолжит карьеру Радулов? Главные интриги рынка свободных агентов КХЛ

Рынок свободных агентов в КХЛ откроется 1 мая
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Михаил Григоренко, Александр Радулов, Сергей Плотников.
Фото «СЭ»
Старт трансферного межсезонья — уже в среду.

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов. Клубы не только могут подписывать игроков, у которых закончились контракты, но и совершать сделки друг с другом. Расскажем о главных интригах рынка, но не стоит недооценивать менеджеров — уверен, что они приготовили для нас немало сюрпризов.

ЦСКА: кто войдет в новую версию команды?

Армейский клуб, который после двух Кубков Гагарина вылетел в первом раунде, ждет большая перестройка. Покинул ЦСКА главный тренер Сергей Федоров, место которого занял Илья Воробьев. Серьезно изменится и состав: покинут армейцев Иван Федотов, ключевые нападающие Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников, планируются обмены Антона Слепышева и Даррена Дица.

ЦСКА намерен серьезно омолодить команду и собирается делать это в первую очередь за счет возвращения талантливых игроков из-за океана. Основным вратарем армейцев в следующем сезоне должен стать Иван Просветов, который выступает за «Колорадо». Договорились армейцы о возвращении нападающих Егора Афанасьева (Нэшвилл) и Руслана Исхакова (Айлендерс). Может вернуться в Россию и Денис Гурьянов.

ЦСКА проведет перестройку состава в&nbsp;межсезонье. ЦСКА изменится до неузнаваемости? Клуб решил вернуть из-за океана российскую звезду

Громкую сделку ЦСКА готовит с «Салаватом Юлаевым»: из уфимского клуба в Москву должен переехать белорусский нападающий Иван Дроздов, ярко проявивший себя в минувшем сезоне. А самым именитым новичком армейцев может стать нападающий Александр Барабанов, у которого заканчивается контракт с «Сан-Хосе»: «Шаркс» уже объявили, что не будут его продлевать.

Александр Барабанов.
Фото Global Look Press

Сколько российских игроков вернется из НХЛ?

Помимо тех игроков, которых хочет вернуть ЦСКА, в Россию могут вернуться защитник Никита Зайцев и нападающий Егор Соколов. Права на последнего принадлежат «Автомобилисту», который также омолаживает команду — уральцы не стали продлевать опытных Широкова, Баранцева и Макеева.

У Зайцева же истекает срок контракта с «Чикаго», и велика вероятность, что защитник вернется в Россию. Один из вариантов — СКА, а вот бывший клуб Никиты ЦСКА отказался от подписания хоккеиста.

Вернется в «Сибирь» нападающий Дмитрий Овчинников, у которого не получилось закрепиться в системах «Торонто» и «Миннесоты». Форварду 22 года, и в перестраивающейся «Сибири» у него есть все шансы получить больше игрового времени, чем до отъезда.

Сергей Плотников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как СКА впишется в потолок зарплат?

Потолок зарплат в КХЛ остается на прежнем уровне, но СКА уже давно создал себе проблему на следующий сезон. Армейцы предлагали игрокам понизить зарплату на нынешний сезон за счет ее увеличения на сезон-2024/25. В итоге платежная ведомость СКА на следующий сезон составляет 1,17 миллиарда рублей — нужно освобождать как минимум 270 миллионов. При этом армейцы уже договорились о подписании контрактов с нападающими Сергеем Плотниковым и Михаилом Григоренко (52 миллиона рублей в год).

Сергей Плотников и Михаил Григоренко. СКА забирает игроков у ЦСКА и меняет тренеров. Каким будет клуб из Петербурга в следующем сезоне

Первые жертвы сокращения уже известны — покинут СКА защитники Сергеев (48) и Пашнин (55), нападающие Кадейкин (75), Лайпсик (50) и Швец-Роговой. Наверняка расстанутся армейцы и с нападающим Алексом Гальченюком, который в следующем сезоне должен заработать 100 миллионов рублей. Этого должно хватить, чтобы уложиться в потолок, но ведь СКА рассчитывает и сильно укрепить оборону, и второго вратаря в помощь Серебрякову подписать. По нашей информации, одним из главных кандидатов на усиление защиты был Богдан Конюшков из «Торпедо», но и нижегородский клуб, и сам игрок отказались от сделки.

Анвар Гатиятулин.
Фото photo.khl.ru

Новый «Ак Барс»: как изменится команда с приходом Гатиятулина

«Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту», и это запустило серьезные процессы в клубе. Об уходе Зинэтулы Билялетдинова было известно давно, а вот с его сменщиком ясности не было. В итоге в казанском клубе остановили свой выбор на Анваре Гатиятулине, которого в начале сезона уволили из «Трактора».

Анвар Гатиятулин. Что ждет «Ак Барс» с новым тренером? И почему его назначение — провал еще и для «Сибири»

Покинут Казань самые опытные игроки — защитник Вячеслав Войнов, нападающие Александр Радулов, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий. На смену им придет нападающий Егор Коршков, а также, вполне вероятно, защитник Альберт Яруллин и нападающий Антон Слепышев. Возможен и переход из СКА Гальченюка. Наверняка будет еще пара приобретений, при этом важно, что «Ак Барс» сумел сохранить основного вратаря Билялова и ключевого центрфорварда Семенова — на рынке найти игроков такого уровня крайне сложно.

Вероятно, получат шанс в главной команде лидеры «Нефтяника», победившего в ВХЛ. Важную роль в команде играли молодые нападающие Терехов, Быков, Бровкин, Крутов — все они были отправлены в Альметьевск из «Ак Барса». А того же Кателевского уже можно назвать важным хоккеистом главной команды.

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин.
Максим Моторыгин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как «Динамо» решит вратарский вопрос?

Победители регулярного чемпионата провалились в плей-офф, уступив во втором раунде «Трактору» со счетом 0-4 в серии. В московском «Динамо» сохранили главного тренера Алексея Кудашова и иностранцев — Пакетта, Уила и О‘Делла, скорее всего, останется в команде и Никита Гусев. Но вот во вратарской линии бело-голубым точно нужно что-то менять. Илья Коновалов и Максим Моторыгин в плей-офф совсем не выручили.

Алексей Кудашов. «Динамо» продлило контракт с главным тренером. Кудашову будет очень тяжело

Моторыгин в команде останется — для молодого голкипера это был первый полноценный сезон в КХЛ, и было бы наивно ждать, что Максим спасет команду. А вот Коновалов и Константин Волков команду покинут, как и тренер вратарей Константин Власов. По нашей информации, «Динамо» активно ищет иностранного вратаря, а в числе кандидатов — словак Адам Хуска из «Торпедо». Также в московском клубе изучают североамериканский рынок и уже делали запрос по некоторым кандидатурам из АХЛ.

Хоккеист "Ак Барса" Александр Радулов.
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Готовит ли «Амур» трансферную бомбу? И где окажется Радулов?

Не секрет, что «Амур» в последние годы увеличивает свое финансирование, но в это межсезонье хабаровчане настроены максимально серьезно — они готовы потратить на зарплаты все 900 миллионов, которые прописаны потолком. Вот только даже с такими возможностями в Хабаровск мало кто горит желанием ехать.

Александр Радулов. Радулов в «Амуре»? Вратарь «Филадельфии» — в «Ак Барсе»? Кого уберут из СКА. Инсайды «СЭ»

«Амур» проявлял интерес и к Плотникову, и к Билялову, и к оставшемуся в «Салавате» Ливо, но самое мощное предложение получил от хабаровчан Александр Радулов. Только окладная часть контракта ветерана могла составить 120 миллионов рублей в год, а вместе с бонусами он мог заработать и 200. Но Радулов не поехал в Хабаровск. Был у него вариант с московским «Динамо», но бело-голубые в итоге отказались от этого подписания. На данный момент наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Александра — «Автомобилист».

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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