«МЮ» лишился великой традиции: легендарного Ферги-тайма больше не существует

Команда Эрика тен Хага растеряла кучу очков в концовках.

Нынешний сезон получается для «Манчестер Юнайтед» сверхтурбулентным. С одной стороны, 6-е место в АПЛ без реальных шансов подняться выше и вылет из Лиги чемпионов уже после группового этапа. С другой — выход в финал Кубка Англии и шанс взять какой-то трофей второй год подряд (если получится выиграть, то Эрик тен Хаг сравняется с Жозе Моуринью по числу титулов с «МЮ» — больше после ухода сэра Алекса Фергюсона не брал никто), а также, например, резкий карьерный взлет 19-летних Алехандро Гарначо и Кобби Майну (последний наверняка поедет на ЧЕ-2024 в составе сборной Англии). Плюс большие перемены в руководстве клуба — теперь, напомним, 25% акций принадлежат самому богатому человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу.

Но, помимо прочего, сезон ознаменовался и еще одной крайне любопытной и, пожалуй, важной историей. Это можно даже назвать сломом традиции. Вернее, даже в какой-то степени мифа. Речь о так называемом знаменитом Ферги-тайме, которого, похоже, больше не существует. Вернее, существует, но в обратном измерении — этакий анти-Ферги-тайм или Ферги-тайм наоборот. В минувшие выходные в матче с «Бернли» (1:1) мы увидели очередное тому подтверждение. И, пожалуй, это очень хорошая иллюстрация того кризиса идентичности, который сейчас переживает «МЮ» и который клуб никак не может преодолеть (во многом отсюда вытекают многие другие проблемы).

25 лет назад «Юнайтед» выиграл тот самый финал Лиги чемпионов у «Баварии», когда 0:1 сначала на 90-й минуте превратились в 1:1, а в добавленное время и в 2:1. Матч мгновенно обрел статус культового, став главным примером того, что в футболе все способно перевернуться в считаные мгновения. Несколько лет назад я пересматривал ту игру, и первые 89 минут — это вполне себе заурядный и даже где-то скучноватый финал. Одна команда играет заметно лучше и заслуженно ведет в счете, но не добивает соперника. А потом случается та самая концовка. «Пижоны лежат, а великие торжествуют», — легендарная фраза комментировавшего тот матч Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка. И слово «пижоны» лучше всего характеризует ту «Баварию», которая должна была без проблем забирать ту игру, а вместе с ней и Кубок чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» празднует победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов-1999. Фото Global Look Press

Но подробности давно стерлись из памяти. Осталась только история про последние минуты, которая уже много лет живет своей собственной, самостоятельной жизнью.

Именно тогда родилась легенда про Ферги-тайм — способность «МЮ» дожимать соперника в концовках и добиваться побед на последних минутах матчей. Болельщики и просто зрители всегда верили, что ничего не решено и все еще возможно. Как тогда, в 1999-м, в Барселоне.

На самом деле «Юнайтед» действительно выигрывал довольно значительное количество матчей в заключительные минуты. В конце концов, традиция должна регулярно подпитываться свежими историями и примерами — иначе она быстро отомрет.

«Если вы играете за наш клуб, этот риск всегда присутствует. Но ценность в том, что, если вы забиваете в компенсированное время, атмосфера в раздевалке после таких матчей просто невероятная, это чистое электричество», — говорил Фергюсон уже после ухода из «МЮ».

«По статистике, «Юнайтед» превосходил соперников в последние 10 минут. У Фергюсона было умение рисковать и вести игру. Он хотел, чтобы на поле были футболисты, которые могли бы забивать голы, у него была интуиция, когда можно рискнуть», — объяснял The Athletic Тони Страдуик, работавший в «МЮ» директором по научным исследованиям.

Но в этом сезоне, как уже говорилось, все происходит с точностью до наоборот. «Юнайтед» пропустил уже восемь голов в компенсированное время — так много не было никогда. До того максимум было четыре пропущенных мяча в сезонах-2019/20 и -2021/22. Для сравнения, при Фергюсоне в эпоху АПЛ «МЮ» не пропускал больше трех голов за сезон в добавленное время. Забавно, что столько было в чемпионате-1999/2000, то есть сразу после требла и того финала с «Баварией». В шести сезонах при Ферги «Юнайтед» вообще не пропускал после 90-й минуты, в семи — только один гол. Тогда как после его ухода в четырех сезонах было по три гола, в двух — четыре пропущенных мяча, а вообще избежать голов в свои ворота в компенсированное время не получилось ни разу.

То есть тенденция очевидна, но даже на этом фоне восемь голов в этом сезоне — настоящий кошмар и слом всех традиций.

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Понятно, что все зависит от контекста и не все эти голы оказывают непосредственное влияние на результат. В конце концов, условные 3:0 могут превратиться в 3:1, ну или при негативном сценарии — 0:1 стать 0:2. Но в случае с «МЮ» в этом сезоне такой эпизод был всего один: в матче с «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил на 90+1-й минуте — счет стал 3:1 в пользу «Сити». Есть еще пограничная история из игры с «Вулверхэмтоном»: «МЮ» вел 3:1, позволил сопернику забить на 85-й и 90+5-й минутах, но на 90+7-й Майну все же положил победный — 4:3.

Остальные шесть пропущенных в добавленное время голов стоили «МЮ» потери очков. Итак, считаем:

1) матч с «Арсеналом», 90+6-я и 90+11-я минуты, 1:1 превращаются в 1:3;

2) матч с «Фулхэмом», 90+17-я минута, 1:1 превращаются в 1:2 (хотя «МЮ» до того сравнял счет на 89-й);

3) матч с «Брентфордом», 90+9-я минута, 1:0 превращаются в 1:1 (хотя сам «МЮ» забил на 90+6-й);

4) матч с «Челси», 90+10-я и 90+11-я минуты, 3:2 превращаются в 3:4.

Это только в АПЛ, а ведь был еще недавний полуфинал Кубка Англии с «Ковентри», когда «МЮ» вел 3:0, но дал андердогу сравнять счет. Причем третий гол «Ковентри» забил на 90+5-й минуте, а потом положил и четвертый — но он был отменен после подсказки ВАР. Хорошо, что получилось выиграть в серии пенальти. Или последний матч с «Бернли» в АПЛ — соперник сравнял счет на 87-й минуте (1:1). И можно потеоретизировать, где сейчас был бы «МЮ» в таблице, не будь этих голов в концовках.

Но неправильно говорить, что «Юнайтед» на последних минутах только пропускает. Про матч с «Вулвз» говорилось чуть выше. Была еще эпическая победа над «Брентфордом» с дублем Скотта Мактоминая на 90+3-й и 90+7-й минутах (2:1). Был гостевой матч с «Фулхэмом» с голом Бруну Фернандеша на 90+1-й минуте (1:0). Был гостевой матч с «Астон Виллой», когда Мактоминай отличился на 86-й минуте (2:1). Была кубковая победа над «Ноттингем Форест», когда Каземиро забил на 89-й (1:0). Наконец, «МЮ» дважды в этом чемпионате превращал 0:2 в 3:2 — в играх с теми же «Ноттингемом» и «Виллой», пусть там и обошлось без голов на последних минутах.

Это, конечно, делает общую картину более сбалансированной и не такой однобокой. Но не отменяет того факта, что того самого легендарного Ферги-тайма, кажется, уже нет — а болельщикам «МЮ» нужно бояться компенсированного времени, а не надеяться на него.