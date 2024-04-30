«МЮ» лишился великой традиции: легендарного Ферги-тайма больше не существует
Нынешний сезон получается для «Манчестер Юнайтед» сверхтурбулентным. С одной стороны, 6-е место в АПЛ без реальных шансов подняться выше и вылет из Лиги чемпионов уже после группового этапа. С другой — выход в финал Кубка Англии и шанс взять какой-то трофей второй год подряд (если получится выиграть, то Эрик тен Хаг сравняется с Жозе Моуринью по числу титулов с «МЮ» — больше после ухода сэра Алекса Фергюсона не брал никто), а также, например, резкий карьерный взлет 19-летних Алехандро Гарначо и Кобби Майну (последний наверняка поедет на ЧЕ-2024 в составе сборной Англии). Плюс большие перемены в руководстве клуба — теперь, напомним, 25% акций принадлежат самому богатому человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу.
Но, помимо прочего, сезон ознаменовался и еще одной крайне любопытной и, пожалуй, важной историей. Это можно даже назвать сломом традиции. Вернее, даже в какой-то степени мифа. Речь о так называемом знаменитом Ферги-тайме, которого, похоже, больше не существует. Вернее, существует, но в обратном измерении — этакий анти-Ферги-тайм или Ферги-тайм наоборот. В минувшие выходные в матче с «Бернли» (1:1) мы увидели очередное тому подтверждение. И, пожалуй, это очень хорошая иллюстрация того кризиса идентичности, который сейчас переживает «МЮ» и который клуб никак не может преодолеть (во многом отсюда вытекают многие другие проблемы).
25 лет назад «Юнайтед» выиграл тот самый финал Лиги чемпионов у «Баварии», когда 0:1 сначала на 90-й минуте превратились в 1:1, а в добавленное время и в 2:1. Матч мгновенно обрел статус культового, став главным примером того, что в футболе все способно перевернуться в считаные мгновения. Несколько лет назад я пересматривал ту игру, и первые 89 минут — это вполне себе заурядный и даже где-то скучноватый финал. Одна команда играет заметно лучше и заслуженно ведет в счете, но не добивает соперника. А потом случается та самая концовка. «Пижоны лежат, а великие торжествуют», — легендарная фраза комментировавшего тот матч Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка. И слово «пижоны» лучше всего характеризует ту «Баварию», которая должна была без проблем забирать ту игру, а вместе с ней и Кубок чемпионов.
Но подробности давно стерлись из памяти. Осталась только история про последние минуты, которая уже много лет живет своей собственной, самостоятельной жизнью.
Именно тогда родилась легенда про Ферги-тайм — способность «МЮ» дожимать соперника в концовках и добиваться побед на последних минутах матчей. Болельщики и просто зрители всегда верили, что ничего не решено и все еще возможно. Как тогда, в 1999-м, в Барселоне.
На самом деле «Юнайтед» действительно выигрывал довольно значительное количество матчей в заключительные минуты. В конце концов, традиция должна регулярно подпитываться свежими историями и примерами — иначе она быстро отомрет.
«Если вы играете за наш клуб, этот риск всегда присутствует. Но ценность в том, что, если вы забиваете в компенсированное время, атмосфера в раздевалке после таких матчей просто невероятная, это чистое электричество», — говорил Фергюсон уже после ухода из «МЮ».
«По статистике, «Юнайтед» превосходил соперников в последние 10 минут. У Фергюсона было умение рисковать и вести игру. Он хотел, чтобы на поле были футболисты, которые могли бы забивать голы, у него была интуиция, когда можно рискнуть», — объяснял The Athletic Тони Страдуик, работавший в «МЮ» директором по научным исследованиям.
Но в этом сезоне, как уже говорилось, все происходит с точностью до наоборот. «Юнайтед» пропустил уже восемь голов в компенсированное время — так много не было никогда. До того максимум было четыре пропущенных мяча в сезонах-2019/20 и -2021/22. Для сравнения, при Фергюсоне в эпоху АПЛ «МЮ» не пропускал больше трех голов за сезон в добавленное время. Забавно, что столько было в чемпионате-1999/2000, то есть сразу после требла и того финала с «Баварией». В шести сезонах при Ферги «Юнайтед» вообще не пропускал после 90-й минуты, в семи — только один гол. Тогда как после его ухода в четырех сезонах было по три гола, в двух — четыре пропущенных мяча, а вообще избежать голов в свои ворота в компенсированное время не получилось ни разу.
То есть тенденция очевидна, но даже на этом фоне восемь голов в этом сезоне — настоящий кошмар и слом всех традиций.
Понятно, что все зависит от контекста и не все эти голы оказывают непосредственное влияние на результат. В конце концов, условные 3:0 могут превратиться в 3:1, ну или при негативном сценарии — 0:1 стать 0:2. Но в случае с «МЮ» в этом сезоне такой эпизод был всего один: в матче с «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил на 90+1-й минуте — счет стал 3:1 в пользу «Сити». Есть еще пограничная история из игры с «Вулверхэмтоном»: «МЮ» вел 3:1, позволил сопернику забить на 85-й и 90+5-й минутах, но на 90+7-й Майну все же положил победный — 4:3.
Остальные шесть пропущенных в добавленное время голов стоили «МЮ» потери очков. Итак, считаем:
1) матч с «Арсеналом», 90+6-я и 90+11-я минуты, 1:1 превращаются в 1:3;
2) матч с «Фулхэмом», 90+17-я минута, 1:1 превращаются в 1:2 (хотя «МЮ» до того сравнял счет на 89-й);
3) матч с «Брентфордом», 90+9-я минута, 1:0 превращаются в 1:1 (хотя сам «МЮ» забил на 90+6-й);
4) матч с «Челси», 90+10-я и 90+11-я минуты, 3:2 превращаются в 3:4.
Это только в АПЛ, а ведь был еще недавний полуфинал Кубка Англии с «Ковентри», когда «МЮ» вел 3:0, но дал андердогу сравнять счет. Причем третий гол «Ковентри» забил на 90+5-й минуте, а потом положил и четвертый — но он был отменен после подсказки ВАР. Хорошо, что получилось выиграть в серии пенальти. Или последний матч с «Бернли» в АПЛ — соперник сравнял счет на 87-й минуте (1:1). И можно потеоретизировать, где сейчас был бы «МЮ» в таблице, не будь этих голов в концовках.
Но неправильно говорить, что «Юнайтед» на последних минутах только пропускает. Про матч с «Вулвз» говорилось чуть выше. Была еще эпическая победа над «Брентфордом» с дублем Скотта Мактоминая на 90+3-й и 90+7-й минутах (2:1). Был гостевой матч с «Фулхэмом» с голом Бруну Фернандеша на 90+1-й минуте (1:0). Был гостевой матч с «Астон Виллой», когда Мактоминай отличился на 86-й минуте (2:1). Была кубковая победа над «Ноттингем Форест», когда Каземиро забил на 89-й (1:0). Наконец, «МЮ» дважды в этом чемпионате превращал 0:2 в 3:2 — в играх с теми же «Ноттингемом» и «Виллой», пусть там и обошлось без голов на последних минутах.
Это, конечно, делает общую картину более сбалансированной и не такой однобокой. Но не отменяет того факта, что того самого легендарного Ферги-тайма, кажется, уже нет — а болельщикам «МЮ» нужно бояться компенсированного времени, а не надеяться на него.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|35
|25
|5
|5
|85-28
|80
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|6
|9
|67-52
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|33
|13
|9
|11
|63-59
|48
|
10
|Борнмут
|35
|13
|9
|13
|52-60
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|35
|12
|8
|15
|37-48
|38
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|35
|6
|7
|22
|48-77
|25
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|4 : 2
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|1 : 1
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|3 : 0
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 2
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|0 : 1
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|4 : 1
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|4 : 2
|2.05
|21:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|25
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8