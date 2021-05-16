«Ростов» - «Краснодар»: стартовый состав на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 30-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ 16 мая.
«Ростов»: Рудаков - Терентьев, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамн, Фольмер, Глебов, Хашимото, Соу.
Запасные: Песьяков, Рукас, Павловец, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Норманн, Алмквист, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.
«Краснодар»: Сафонов – Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Стоцкий, Классон, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Камболов, Уткин, Кайо, Марков, Берг.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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