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Канищев не видит замены Семаку на посту главного тренер «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев заявил, что тренеру Сергею Семаку не так просто найти замену в петербургской команде.

— Вам хотелось бы видеть Семака главным тренером «Зенита» в дальнейшем?
— А кого назначить вместо Семака? Есть хороший российский тренер, способный заменить его?

— Например, Игорь Осинькин в «Крыльях» — опытный специалист.
— Да, он хороший в «Крыльях». А если он придет в «Зенит», где легионеры фыркают как тигрята в клетке? Тут потеряется сразу. «Зениту» нужен тренер с крепким характером, с...сами понимаете, чем. Жесткий, волевой. Назовите мне хоть одного такого тренера. Только не называйте Черчесова.

— Вадим Евсеев.
— В том-то и дело, что нет такого. Серьезный западный тренер сюда не поедет. То, что «Спартак» пригласил Станковича, «Сочи» взял испанского тренера, который сидел без работы, — это все не то. Получается, нет никого. Так уж лучше пусть свой Семак работает, который давно в клубе и все эти годы давал результат.

— У вас нет кандидатур для «Зенита» из российских тренеров?
— У меня — нет. Карпин не зенитовский тренер.

— Юрген Клопп освободился из «Ливерпуля» тоже не для того, чтобы идти в «Зенит»?
— Не знаю, может, с ним идут тайные переговоры, и мы ничего не знаем. Но я никого не вижу на замену Семаку, — сказал Канищев «РБ Спорт».

14 мая председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Сергеем Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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