Салихова считает, что Джикия вернется в «Спартак»: «Георгий — часть кровеносной системы клуба»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что 30-летний защитник Георгий Джикия в будущем вернется в московскую команду.

«Не при этом менеджменте и не при этом руководстве. Джикия — часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его, покидающим поле», — приводит слова Салиховой Sport24.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со «Спартаком» Георгий стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Контракт футболиста с клубом истекает 31 мая.