Аленичев считает, что в последних успехах «Спартака» есть заслуга Абаскаля

Тренер Дмитрий Аленичев высказал мнение о результатах «Спартака» после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Предсезонную подготовку в январе проводил Абаскаль, в этом большая его заслуга. При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл. Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля», — сказал Аленичев Sport24.

«Спартак», обыграв в 29-м туре РПЛ «Рубин» (3:1), набрал 49 очков. Таким образом красно-белые обеспечили себе минимум пятое место. При этом у команды Владимира Слишковича остаются шансы на бронзу.