«Локомотив» — «Урал»: Чорлука сыграет последний матч за москвичей
«Локомотив» примет «Урал» в матче 30-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
Капитаном москвичей будет Ведран Чорлука. Для хорвата это будет последний матч в составе красно-зеленых.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Пабло, Сильянов, Рыбчинский, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Крыховаяк, Камано, Смолов.
Запасные: Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Баклов, Кулаков, Кузьмичев, Евсеев, Магомадов, Эль-Кабир, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков, Максименко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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