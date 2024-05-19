Агент Миранчука не исключает возвращение Алексея в Россию
Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.
— Как дела у Алексея Миранчука?
— Есть обидное поражение в финале Кубка. Но есть шанс на победу в финале Лиги Европы, хотя понимаем, что с Леверкузеном будет трудно.
— Что касается будущего?
— Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение.
— Он готов вернуться в Россию?
— Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение.
В нынешнем сезоне Миранчук провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|1 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|2 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 4
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|3 : 0
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|0 : 2
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|0 : 0
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|1 : 2
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|2 : 2
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|1 : 3
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|4 : 4
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3