Карпин продолжит руководить «Ростовом» в следующем сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.

— Вы продолжите работу в «Ростове» в новом сезоне?

— Да, — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Ростов» в марте 2022 года. В нынешнем сезоне желто-синие располагаются на шестом месте в таблице, набрав 43 очка в 29 матчах.

В заключительном туре сезона «Ростов» сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.