«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра сделал пента-трик

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил два гола в начале второго тайма матча 29-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Футболист сине-бело-голубых отличился на 47-й и 51-й минутах.

Всего на его счету пять забитых мячей в этой встрече. Счет в игре на данный момент — 5:1 в пользу гостей.

Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».