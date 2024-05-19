Канищев: «Новый контракт для Семака — это психологический ход «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев заявил, что новый контракт главного тренера петербургского клуба Сергея Семака не гарантирует ему длительной работы в команде.

«Новый контракт Семака — психологический ход. Никакой гарантии по срокам работы тренера он не дает. Семак все эти годы давал результат. Видимо, подошли сроки, надо продлевать или не продлевать соглашение. Решили продлить и объявить сейчас, не дожидаясь итогов сезона. Психологический ход, призванный поддержать тренера», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

14 мая председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Сергеем Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.