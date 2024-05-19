Игнатьев считает, что «Локомотив» поборется за золото чемпионата России в следующем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Если «Локомотив» сохранит текущий состав, то будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. У железнодорожников молодая команда, которая с каждым годом должна прибавлять. В «Локомотиве» собраны очень талантливые молодые футболисты, которые любят играть в атаку. В этом сезоне сильно прибавил Глушенков, в следующем может выстрелить Пиняев», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 29 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в таблице с 50 очками. В заключительном туре «Локомотив» встретится в гостях с «Балтикой».