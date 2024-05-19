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Сегодня, 20:00

«Пари НН» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ 20 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты ЦСКА празднуют гол Антона Заболотного.
Футболисты ЦСКА празднуют гол Антона Заболотного.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пари НН» и ЦСКА встретятся в Нижнем Новгороде 20 мая в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Она начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Пари НН» — ЦСКА пройдет в прямом эфире и по подписке на телеканале «Матч Премьер». Она начнется в 19.50 московскому времени. Следите за ключевыми событиями противостояния 29-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем идет на 14-м месте с 29 баллами в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА под руководством Владимира Федотова набрал 42 очка и находится на шестой строчке.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи «Пари НН» — ЦСКА.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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