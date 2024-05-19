Экс-футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо рассказал, за кого будет болеть в последнем туре РПЛ

Жоаозиньо заявил, что будет болеть за «Краснодар» в матче с «Динамо»

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Я всегда говорил, что болею за «Краснодар». Я там долго играл и у меня только положительные впечатления. Надеюсь, что они смогут взять трофей!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».