Кассьерра оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке

В гостевом матче против «Ахмата» в 29-м туре РПЛ (5:1) нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей.

Форвард сине-бело-голубых стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч удался Виктору Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — легенде «Ротора» Олегу Веретенникову.

Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.

Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионатах России:

Дата Игрок Клуб Соперник Минуты 26.03.1994 Виктор Панченко* КАМАЗ Спартак Вл (д) — 6:0 12', 15', 40', 60', 76' 04.04.1998 Олег Веретенников* Ротор Шинник (д) — 6:2 5', 17', 36', 80', 85' 19.05.2024 Матео Кассьерра* Зенит Ахмат (г) — 5:1* 4', 9', 44', 47', 51' 11.09.1992 Вели Касумов Динамо Асмарал (д) — 6:2 37', 44', 46', 70' 09.04.1994 Валерий Масалитин Спартак Крылья Советов (д) — 5:0 10', 26', 31', 82' 02.10.1994 Андрей Тихонов Спартак Крылья Советов (г) — 6:2 15', 35', 70', 88' 17.07.1996 Александр Маслов Ростсельмаш КАМАЗ (д) — 7:2 30', 65', 69', 71' 09.11.1997 Максим Ромащенко Динамо КАМАЗ (д) — 6:1 55', 58', 77', 81' 09.09.1998 Александр Ширко Спартак Тюмень (д) — 7:0 12', 29', 65', 89' 08.11.2001 Антон Хазов Динамо Факел (д) — 6:2 1', 10', 12', 72' 26.03.2006 Жо ЦСКА Шинник (д) — 5:1 49', 58', 80', 85' 10.11.2008 Вагнер Лав ЦСКА Москва (д) — 4:1 6', 23', 54', 61' 10.04.2016 Федор Смолов Краснодар Уфа (д) — 6:0 18', 45', 56', 61' 13.05.2018 Александр Ерохин Зенит СКА-Хабаровск (д) — 6:0 38', 49', 60', 78' 16.05.2021 Артем Дзюба Зенит Тамбов (г) — 5:1 11', 55', 72', 74' 29.04.2023 Малком Зенит Крылья Советов (г) — 5:1 19', 55', 68', 74'

* Забили по пять голов.