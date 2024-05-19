Кассьерра оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке
В гостевом матче против «Ахмата» в 29-м туре РПЛ (5:1) нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей.
Форвард сине-бело-голубых стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч удался Виктору Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — легенде «Ротора» Олегу Веретенникову.
Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.
Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионатах России:
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
26.03.1994
|
Виктор Панченко*
|
КАМАЗ
|
Спартак Вл (д) — 6:0
|
12', 15', 40', 60', 76'
|
04.04.1998
|
Олег Веретенников*
|
Ротор
|
Шинник (д) — 6:2
|
5', 17', 36', 80', 85'
|
19.05.2024
|
Матео Кассьерра*
|
Зенит
|
Ахмат (г) — 5:1*
|
4', 9', 44', 47', 51'
|
11.09.1992
|
Вели Касумов
|
Динамо
|
Асмарал (д) — 6:2
|
37', 44', 46', 70'
|
09.04.1994
|
Валерий Масалитин
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
10', 26', 31', 82'
|
02.10.1994
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
Крылья Советов (г) — 6:2
|
15', 35', 70', 88'
|
17.07.1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
КАМАЗ (д) — 7:2
|
30', 65', 69', 71'
|
09.11.1997
|
Максим Ромащенко
|
Динамо
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
55', 58', 77', 81'
|
09.09.1998
|
Александр Ширко
|
Спартак
|
Тюмень (д) — 7:0
|
12', 29', 65', 89'
|
08.11.2001
|
Антон Хазов
|
Динамо
|
Факел (д) — 6:2
|
1', 10', 12', 72'
|
26.03.2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
Шинник (д) — 5:1
|
49', 58', 80', 85'
|
10.11.2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
Москва (д) — 4:1
|
6', 23', 54', 61'
|
10.04.2016
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
Уфа (д) — 6:0
|
18', 45', 56', 61'
|
13.05.2018
|
Александр Ерохин
|
Зенит
|
СКА-Хабаровск (д) — 6:0
|
38', 49', 60', 78'
|
16.05.2021
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Тамбов (г) — 5:1
|
11', 55', 72', 74'
|
29.04.2023
|
Малком
|
Зенит
|
Крылья Советов (г) — 5:1
|
19', 55', 68', 74'
* Забили по пять голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4