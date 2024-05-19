«Зенит» поздравил Оздоева с победой в чемпионате Греции

«Зенит» в Telegram-канале опубликовал пост, в котором поздравил бывшего полузащитника команды Магомеда Оздоева, ныне выступающего за ПАОК, с чемпионством в греческой суперлиге.

«Магомед Оздоев — чемпион Греции в составе ПАОКа! Поздравляем!», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

В заключительном туре сезона команда из Салоников на выезде одержала победу над «Арисом» (2:1). Всего ПАОК набрал 80 очков за 36 матчей и занял первое место в турнирной таблице чемпиона Греции.

Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год и вместе с клубом из Санкт-Петербурга четырежды становился чемпионом России.