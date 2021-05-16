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РПЛ, 30-й тур: расписание и результаты матчей

09:00
«Динамо» и ЦСКА сыграют в заключительном туре сезона в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» и ЦСКА сыграют в заключительном туре сезона в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня, 16 мая, в Тинькофф чемпионате России состоится заключительный тур. Все матчи пройдут в одно время, начало — в 14.00 по московскому времени.

«Ростов» — «Краснодар»
16 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 14.00 (Матч Боец)

Ростов — Краснодар

«Ахмат» — «Спартак»
16 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Ахмат — Спартак

«Динамо» — ЦСКА
16 мая. Москва. Стадион «Динамо». 14.00 (Матч Страна)

Динамо — ЦСКА

«Локомотив» — «Урал»
16 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Футбол 1).

Локомотив — Урал

«Тамбов» — «Зенит»
16 мая. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Футбол 3)

Тамбов — Зенит

«Рубин» — «Ротор»
16 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 14.00 (Матч Футбол 2)

Рубин — Ротор

«Уфа» — «Арсенал»
16 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Игра)

Уфа — Арсенал Т

«Химки» — «Сочи»
16 мая. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Арена).

Химки — Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр