РПЛ, 30-й тур: расписание и результаты матчей
Сегодня, 16 мая, в Тинькофф чемпионате России состоится заключительный тур. Все матчи пройдут в одно время, начало — в 14.00 по московскому времени.
«Ростов» — «Краснодар»
16 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 14.00 (Матч Боец)
«Ахмат» — «Спартак»
16 мая. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 14.00 (Матч Премьер)
«Динамо» — ЦСКА
16 мая. Москва. Стадион «Динамо». 14.00 (Матч Страна)
«Локомотив» — «Урал»
16 мая. Москва. Стадион «РЖД Арена». 14.00 (Матч Футбол 1).
«Тамбов» — «Зенит»
16 мая. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Футбол 3)
«Рубин» — «Ротор»
16 мая. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 14.00 (Матч Футбол 2)
«Уфа» — «Арсенал»
16 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Игра)
«Химки» — «Сочи»
16 мая. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (Матч Арена).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю