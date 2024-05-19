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Сегодня, 20:54

Пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в Грозном

Алина Савинова
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Игроки «Зенита» празднуют гол в ворота «Ахмата».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России — 5:1. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра оформил пента-трик в этой встрече. Футболист забил два быстрых гола в начале матча — на 4-й и 9-й минутах, а затем отметился еще тремя точными ударами во втором тайме — 44-я, 47-я и 51-я минуты. Автором единственного гола грозненцев стал Мохамед Конате (11-я минута).

«Зенит» с 54 очками поднялся на второе место в РПЛ, снова обойдя «Краснодар», у которого на одно очко меньше. Отставание петербуржцев от лидирующего «Динамо» за тур до конца чемпионата составляет 2 очка.

«Ахмат» с 35 баллами располагается на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:5
Зенит

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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