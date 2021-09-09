Правление РПЛ приняло решение о проведении тендера на реализацию медиаправ

Сегодня, 9 сентября, состоялось заседание правления РПЛ, на котором был выслушан доклад рабочей группы по реализации медиаправ.

Правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ».

«Абсолютным большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября», — говорится в сообщении РПЛ.