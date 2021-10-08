Ашот Хачатурянц рассказал о новом контракте по правам трансляции РПЛ
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ, рассказал о новом контракте по правам трансляции матчей лиги.
«Контракт по телеправам был принят клубами с большим энтузиазмом, — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ». — Предела совершенству нет, формула простая — чем больше денег, тем клубам лучше. Мотивация к привлечению большего внимания только увеличилась.
Даже в клубы с государственным финансированием пришел новый менеджмент, который направлен на получение дохода. То есть большой телеконтракт не расслабит".
Ранее стало известно, что «Матч ТВ» сохранил права на трансляцию матчей РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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