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Сегодня, 19:59

Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича в качестве главного тренера

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» мнением об игре «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Босниец входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых 14 апреля, после увольнения испанца. Под руководством Слишковича команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ростов» (5:1) и «Локомотив» (3:2).

«Мы еще сыграли не так много матчей и пока трудно судить о его работе. Как я говорил, этот сезон потерян. Да, бывают случаи, когда команда после смены тренера выдает достойный отрезок на эмоциональном подъеме. Посмотрим, что будет дальше. Но я считаю, что в «Спартаке» будут искать нового тренера. В этом плане мое мнение не изменилось: нужно искать русского тренера и пробовать работать с таким специалистом», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 42 очками после 26 туров.

(Денис Сафронов)

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Денис Мацуев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
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