Сумма приличная — от 6,6 до 7,7 миллиарда рублей в год.

Во вторник в РПЛ взрывались информационные бомбы. Одной заменой Сергея Прядкина, руководившего лигой 14 лет, на Ашота Хачатурянца дело не ограничилось. Клубы определились еще и с медиаправами на ближайшие четыре года. Основным вещателем останется «Матч ТВ».

По данным РБК, за первые два сезона члены премьер-лиги получат по 6,6 миллиарда рублей на весь пул, а за последующие — по 7,7. Это то предложение, которое устроило всех, за него на общем собрании проголосовали единогласно. И это можно назвать победой клубов, ведь по предыдущему контракту РПЛ получала 1,7 миллиарда рублей, а первое предложение по новому соглашению от «Матча» составляло 4,5 миллиарда рублей.

Тогда, напомню, «за» проголосовал лишь представитель «Зенита». Остальные же высказались за проведение тендера — и не прогадали. В этой истории Okko не удалось стать основным вещателем, но зато конкурент «Матча» сильно взбодрил рынок своим предложением на 6,5 миллиарда рублей. «Газпром-медиа» пришлось серьезно повышать ставки, чтобы добиться расположения РПЛ и не оставить федеральный канал без отечественного футбола.

В выигрыше же от этой схватки двух монстров остались клубы, которые теперь станут получать в четыре раза больше прежнего. В среднем на каждую команду в первые два года будет приходиться по 410 миллионов рублей, а в следующие два — по 475 миллионов.

Солидная сумма для аутсайдеров РПЛ. А ведь предстоит еще битва за право быть титульным спонсором — с хорошими предложениями выходят букмекерские компании. Все это должно привести к тому, что коллективы уровня «Уфы» смогут выйти практически на самоокупаемость, не завися от бюджетных средств. Это станет большим подспорьем для российского футбола.