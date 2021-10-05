Прядкин ушел. Лига получит $ 100 миллионов от «Матч ТВ». Подробности собрания клубов РПЛ

Объясняют Хачатурянц и Бабаев.

В офисе РПЛ завершилось общее собрание клубов, на котором Сергей Прядкин покинул пост президента лиги. Исполняющим обязанности назначен Ашот Хачатурянц. После заседания он рассказал о потенциальном совмещении постов в РПЛ и судейском комитете РФС, а также разъяснил ситуацию с телеправами на показ матчей премьер-лиги.

— Расскажите, как вас назначили исполняющим обязанности президента лиги?

— Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги. Сергей Геннадьевич сам подал в отставку. Никакого недоверия не было.

— Почему он принял такое решение?

— Меня не было на этой части заседания.

— Будете ли вы теперь совмещать две должности?

— Для меня это был один из самых важных вопросов, который я поставил перед коллегами. Сейчас юридически проверяется, возможно ли совмещение. Все те реформы, которые были начаты, будут доведены до конца.

— Выросли ли цены медиаправ на РПЛ?

— Значительно выросли. Руководитель рабочей группы, который проводил переговоры, даст комментарий. Тендера не будет.

— Правильно ли это?

— На этот вопрос ответит руководитель группы, который проводил переговоры. Конкурс как таковой не был объявлен, не были определены его условия. «Матч ТВ» значительно улучшил предложение, согласовал основные условия. Считаю это правильным.

— Почему клубы отказались от других, возможно, более выгодных предложений потенциальных правообладателей? Происходило ли административное давление на клубы?

— Вы представляете себе ситуацию административного давления на все 16 клубов? Я не представляю.

— Вы сказали, что планируются некоторые изменения в РПЛ. Что это за изменения? Возможны ли реформы, которые предлагал Hypercube, или сегодня вопрос об этом не стоял?

— Как человек, который пришел из бизнеса, я понимаю, что самая большая ошибка — принимать решения без наличия достаточного количества информации. Возможно, я выйду с предложением улучшить структуру чемпионата. После детального изучения я выйду с определенной дорожной картой к клубам.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил: Прядкин сам объявил, что покидает РПЛ. И озвучил финансовые преимущества от нового контракта с «Матч ТВ».

— Как было принято решение об отставке Сергея Прядкина?

— Сергей Геннадьевич ушел добровольно. Он был президентом с 2008 года. Меняются обстоятельства, определенные требования. Год назад была иная ситуация. Только сегодня стало известно, что он покидает свой пост. Рады, что Ашот Рафаилович согласился пока возглавить лигу.

— Рассматривались ли другие кандидатуры?

— Некорректно об этом сейчас говорить.

— Хотят ли клубы, чтобы Хачатурянц и в дальнейшем был президентом?

— Естественно. Выборы президента состоятся 22 ноября.

— Почему было принято такое решение по медиаправам?

— Мы заказали анализ компании «Нильсон». Были определены максимальный и минимальный пороги цены на медиаправа. Мы превысили максимальную ожидаемую сумму прав. С учетом многолетнего партнерства с «Матч ТВ» мы посчитали правильным и единогласным принять предложение ГПМ. Цель, которая была поставлена, выполнена до проведения конкурса. РПЛ получит 100 миллионов долларов за сезон по контракту с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 миллионов долларов по новому четырехлетнему контракту. Мы не сидели сложа руки в течение месяца. И посчитали правильным, если выражаться простым языком, получить синицу в руках. Для нас важно обеспечение высокого качества трансляции для болельщиков. Также были важны условия рекламного времени. Мы пошли навстречу. Вопрос закрыт. Подчеркну, решение было принято единогласно.