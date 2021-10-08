Первое интервью исполняющего обязанности президента лиги.

Ашот Хачатурянц в эфире телеканала «Матч ТВ» дал первое интервью в роли исполняющего обязанности президента РПЛ. Собрали главные высказывания.

О выборах президента лиги

— Собрание будет 22 ноября, я выдвигаюсь. Если не будет никаких юридических проблем, хотел бы совмещать это с моей работой в судейском комитете. Если не выйдет, мы договорились с РФС, что кураторство в судейском комитете останется за мной.

Зачем я пошел на эту должность? Я люблю футбол. Но главное — я уверен, что могу сделать наш футбол привлекательнее. Хочу сделать это развлечением для людей и превратить в бизнес, чтобы сюда пришли большие деньги. Бизнес любит понятную среду, а для этого нужны реформы.

Об амбициях

— Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ — это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и по уровню футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важно формировать традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов также формируются свои болельщики, это тоже интересный процесс. Думаю, мы можем прийти к английской модели. Полностью скопировать не получится, у нас есть свои особенности. Но я верю, что РПЛ может стать вершиной футбола.

Об инфраструктуре

— Нам с ней уже повезло, ЧМ-2018 подтолкнул к строительству современнейших стадионов. Чтобы развивать футбол в небольших городах, нужно понять, есть ли там на это запрос. Например, на юге традиционно большой интерес. Для таких регионов, как Томск, нужен приход бизнеса. Он сразу повысит интерес. Когда станет престижно финансировать футбол, все пойдет.

У многих клубов ФНЛ нет нормального бюджета. Нужно модифицировать условия перехода в РПЛ. Нельзя требовать 30-тысячного стадиона от городов, где нет такого спроса. Необходимо планку адаптировать к местным условиям, чтобы инфраструктурная часть не сдерживала клубы в низшем дивизионе. Все должно быть сделано ради зрителей, им должно быть удобно. Также неправильно, если болельщик захотел посетить гостевой матч, потратил деньги на билеты, а за несколько дней до начала его отменяют.

Об отказе от государственного финансирования клубов

— Думаю, полностью отказаться от госфинансирования в ближайшей перспективе невозможно. Но нам необходимо привлекать бизнесменов. Галицкий — уникальное явление на футбольной карте России, хотелось бы иметь больше таких людей. Однако нам подойдут и средние бизнесмены, но им нужно показать, как они смогут вернуть свои инвестиции. Это правила бизнеса.

О новом телеконтракте

— Контракт по телеправам был принят клубами с большим энтузиазмом. Предела к совершенству нет, формула простая — чем больше денег, тем клубам лучше. Мотивация по привлечению большего внимания к матчам у клубов от этого только увеличилась. Даже в клубы с государственным финансированием пришел новый менеджмент, который направлен на увеличение дохода. Так что большой телеконтракт не расслабит.

О судействе в РПЛ

— Хороший судья дает возможность раскрыться игре. На Сергея Карасева после матча Лиги наций обрушилась критика от итальянских СМИ. Но если послушать экспертов, вы поймете, что Карасев отсудил на хорошем уровне. Легче всего списать свой проигрыш на судью. У нас в лиге все больше матчей без судейских ошибок. Стали более понятны правила. Никто не застрахован от судейских ошибок, но важно убрать субъективный фактор.

Со временем будет разделение на тех, кто все время на ВАР и тех, кто исключительно на поле. Самим судьям дискомфортно при нынешней системе.

Абсолютно не напрягает эмоциональная реакция на судейские ошибки. Футбол — это вообще эмоции. Главное, чтобы потом ЭСК все определила. Я бы вообще хотел, чтобы болельщики имели доступ к этим разбирательствам, но это запрещает УЕФА.

Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Есть ошибки, которые носят человеческий характер. Есть непростительные ошибки. Но они не связаны с коррупцией.

О Василии Казарцеве

— Он показал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке в последнем матче то, что он считается главным экспертом среди наших судей в области ВАР. Карасев говорил, что по ВАР все обращаются к нему за консультациями. Я с Казарцевым не общался после той игры. Принял решение о его отстранении до конца года, потом буду думать.

Почему руководителями судей становятся исключительно иностранцы

— Здесь несколько факторов. Главное — европеец снимает большинство вопросов по поводу ангажированности. Мы живем в мире, богатом на эмоции. Хотелось бы убрать их со стороны клубов. У них всегда есть какие-нибудь домыслы. А против Перейры вы ничего такого подумать не можете. Плюс у него было много опыта в организационной работе. Скоро вы увидите отличия между Кашшаи и Перейрой.

О ближайших планах

— За ближайший месяц я хочу провести аудит текущей деятельности. Посмотрим финансовую базу, структуру лиги. Хочу понять, где мы находимся и создать план. За две недели до выборов предоставлю клубам «дорожную карту». Президенту РПЛ важно учесть интересы всех клубов, вне зависимости от их бюджета.