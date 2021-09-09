Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» смогут посетить до 3000 зрителей

16:48
Теги:

Матч седьмого тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» будут допущены 3000 зрителей, сообщает официальный сайт «Локо» 9 сентября.

Также клуб сообщил, что в связи с этим игру смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Кроме того, болельщики должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Зрители с температурой тела 37°С и более не будут допущены на стадион.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 11 сентября. Начало в 14.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
Клубы РПЛ выступили за отказ от предложения «Матч ТВ»
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей
«Матч ТВ» покажет два матча 7-го тура чемпионата России
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр