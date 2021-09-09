Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» смогут посетить до 3000 зрителей
16:48
Матч седьмого тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» будут допущены 3000 зрителей, сообщает официальный сайт «Локо» 9 сентября.
Также клуб сообщил, что в связи с этим игру смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Кроме того, болельщики должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Зрители с температурой тела 37°С и более не будут допущены на стадион.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 11 сентября. Начало в 14.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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