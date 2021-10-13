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Карпин: «Я влияю на развитие футбола в России? Думаю, нет»

13 октября, 20:57

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал оценку возможным реформам в российском футболе.

«Мы общались с РФС по лимиту. Фраза про несогласие с мнением президента? Мне никто не звонил, вообще никаких слов. А чего мне звонить-то? Тем более РФС тоже за отмену лимита. Дюков об этом говорил и все остальные.

Я влияю на развитие футбола в России? Думаю, нет. Какое может быть влияние, когда у меня 31 декабря заканчивается контракт. Вы говорите про какие-то глобальные вопросы, а мне бы с Кипром разобраться. Я ездил в Министерство спорта, чтобы меня назначили тренером, такая церемония. Там мы говорили про проблемы российского футбола — детский спорт, лимит. Дальше я ничего сделать не могу. Мне было бы интересно поучаствовать в изменениях. У меня складывается ощущение, что президент РФС и Хачатурянц — это люди, которые хотят поменять многие вещи. Смогут ли — это другой вопрос», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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