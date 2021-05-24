«Партия началась!» «Спартак» готовит объявление Руя Витории
«Спартак» намекнул на назначение Руя Витории главным тренером команды в своем Twitter.
«Партия началась!» — говорится в сообщении. Видимо, это тизер представления нового главного тренера.
Партия началась! ? ? pic.twitter.com/qG0jaFts26— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021
В ролике гроссмейстер и претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий сравнивает шахматы и футбол, произнося фразу «Здесь недостаточно съесть коня» и перечисляет важные факторы успеха — терпение, выдержка, решимость, умение рисковать. Шахматист подчеркивает: одна фигура не принесет победы, нужна система. В конце поклонник красно-белых разворачивает доску для первого хода перед предполагаемым соперником с флагом Португалии и произносит фразу «Партия началась» на португальском языке.
17 мая сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего Витории на пост главного тренера команды.
Как стало известно «СЭ», зарплата португальца и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.
При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.
Результаты опроса
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