«Партия началась!» «Спартак» готовит объявление Руя Витории

«Спартак» намекнул на назначение Руя Витории главным тренером команды в своем Twitter.

«Партия началась!» — говорится в сообщении. Видимо, это тизер представления нового главного тренера.

В ролике гроссмейстер и претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий сравнивает шахматы и футбол, произнося фразу «Здесь недостаточно съесть коня» и перечисляет важные факторы успеха — терпение, выдержка, решимость, умение рисковать. Шахматист подчеркивает: одна фигура не принесет победы, нужна система. В конце поклонник красно-белых разворачивает доску для первого хода перед предполагаемым соперником с флагом Португалии и произносит фразу «Партия началась» на португальском языке.

17 мая сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего Витории на пост главного тренера команды.

Как стало известно «СЭ», зарплата португальца и членов его штаба в «Спартаке» составит порядка 3,5 миллиона евро в год на всех.

При этом красно-белые заложили в проект контракта и согласовали со стороной португальца пункт о возможности отставки по инициативе клуба с выплатой 50 процентов от остающейся суммы зарплаты, а не всех 100.