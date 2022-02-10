Чалов: «От меня многого ждут в «Базеле». Постараюсь оправдать ожидания»

Федор Чалов поделился эмоциями от перехода из ЦСКА в «Базель»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды в «Базеле», рассказал о своих впечатлениях от швейцарского клуба.

«От меня многого ждут в «Базеле», — приводит слова Чалова, — приводит слова Чалова Nau.ch. — Постараюсь оправдать ожидания. Буду выкладываюсь на 100 процентов на поле. Нахожусь в хорошей форме и с первого дня чувствую себя комфортно в в клубе».

Нападающий отметил, что переход в «Базель» — отличная возможность для него.

«Базель» имеет прекрасную инфраструктуру и великую историю. Я был очень рад переменам», — сказал он.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего россиянина в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.