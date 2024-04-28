Семин — об игре «Зенита»: «Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Это нормальная ситуация. Другие команды стали бороться с «Зенитом», играть на пределе своих возможностей и отбирать очки. Кризис это или нет, посмотрим в конце сезона. Почему «Динамо» не может выиграть у «Зенита»... У них хороший состав, тактически «Динамо» тоже сыграло очень сильно», — сказал Семин «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место, набрав 47 очков. «Зенит» (50) пока сохранил первое место. На второй строчке находится «Краснодар» (49), который 29 апреля сыграет с «Крыльями Советов» в 26-м туре.