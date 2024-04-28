Семин: «Динамо» близко к вершине. Тюкавин вырастает в суперзвезду»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Хороший матч за лидерство. «Динамо» уже совсем близко к вершине. Они сыграли очень осторожно и очень сильно в обороне. Ну, и Тюкавин вырастает в суперзвезду. В самый нужный момент он забивает важные годы. Закономерная победа «Динамо», — сказал Семин «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов».