Губерниев: «Зенит» остается главным претендентом на золото РПЛ»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» играет чуть хуже, чем в прошлом сезоне, но этим никак не могут воспользоваться конкуренты. Считаю, что команда все равно сильнее, поэтому вряд ли речь идет о какой-то серии поражений. «Зенит» все равно остается главным претендентом на золото чемпионата. Мне очень хочется борьбы от «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА. Возможно, в меньшей степени от «Спартака», так как я не очень верю в него. Но несмотря на отрыв в одно очко, «Зенит» все равно будет фаворитом всех оставшихся матчей», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» на выезде проиграл «Динамо» (0:1). Однако команда пока продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата с 50 очками. У идущего вторым «Краснодара» 49 баллов, у «Динамо» 47 очков и третья строчка.