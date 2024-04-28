«Спартак» — «Локомотив»: Литвинов наступил на ногу Сулейманову. Почему не назначен пенальти?

На 67-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» Руслан Литвинов в своей штрафной площади наступил Тимуру Сулейманову на бутсу. Но судья Кирилл Левников продолжил игру (вскоре красно-белые забили третий гол) и 11-метровый удар не назначил. Прав ли он?

Во-первых, рефери не видел случившееся — он смотрел в другую сторону.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».

Во-вторых, мяч, скорее всего, еще не вошел в игру. Антон Миранчук только занес ногу, чтобы выполнить штрафной удар.

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».

Эпизод матча «Спартак» — «Локомотив».

В-третьих, то, что произошло, вряд ли это вообще следует считать фолом. Литвинов случайно чиркнул по бутсе соперника, а тот «дорисовал» нарушение правил и упал на газон.

На мой взгляд, пенальти правильно не назначен.