В «Зените» одним словом описали чемпионскую гонку в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Чемпионство уходит? Приходит», — сказал Медведев.

«Зенит» занимает первое место, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» находится на второй строчке с 49 баллами. «Динамо» (47) идет на третьем месте.