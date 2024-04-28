Скопинцев: «Краснодар» ничего не обещал? Сохраню молчание, не хочу подставляться»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

— «Краснодар» ничего не обещал?

— Хочу избежать таких вопросов. Тут нужно сохранять молчание, не хочу подставляться.

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.