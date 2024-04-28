Гафин — о победе над «Зенитом»: «Краснодар» ничего нам не обещал»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

— Сегодня был хороший, качественный футбол. Была плотная игра. Команда молодцы, собрались. Многие из вас нас уже похоронили. Игра получилась с отличным результатом. Мы ставим задачу — попасть в тройку. Но сами себе футболисты ставят максимально высокие задачи.

«Краснодар» ничего нам не обещал. Знаю, что Галицкий производит отличное пино-нуар (вино с низким содержанием алкоголя, — Прим. «СЭ»). Последняя игра у нас в Краснодаре. Но мы поедем туда не за этим, а чтобы выигрывать. С Игорем Лещуком общались. Мы его поддержали. Такое случается со всеми большими вратарям. Уверен, Игорь сделает выводы и вернется еще сильнее, — сказал Гафин.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков.