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«Крылья Советов» и «Динамо» играют вничью (1:1) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился позащитник Максим Глушенков. У гостей гол на счету защитника Фабиан Бальбуэна.

22-я минута: гол Глушенкова

41-я минута: гол Бальбуэна