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Зделар — о пенальти в ворота «Зенита»: «Сто процентов был. Я смотрел на этот момент сзади»

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о пенальти в ворота «Зенита» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

 

«Я думаю, что пенальти был на сто процентов. Я смотрел на этот момент сзади, я сразу сказал, что это пенальти».

«Это дерби, нормально, думаю, что у всех были эмоции. Получилось хорошее дерби, поздравляю команду», — цитирует серба ТАСС.

На 58-й минуте матча пенальти в ворота сине-бело-голубых реализовал форвард ЦСКА Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Матео Кассьерры («Зенит») на Илье Агапове (ЦСКА).

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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