Лещенко: «Жалко, если Балтика вылетит. Но везет сильнейшим»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Мне, честно говоря, жалко «Балтику». У них очень хорошая игра и команда. Они заслужили остаться в РПЛ. Жалко, если они вылетят. Нам чуть больше улыбнулась удача. Но везет сильнейшим», — сказал Лещенко «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» располагается на 15-м место (26).