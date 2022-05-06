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«Крылья Советов» — «Динамо»: нападающий гостей Грулев забил мяч

Нападающий «Динамо» Грулев забил мяч в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Крылья Советов» встречаются с «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

На 74-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Вячеслав Грулев.

Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Крыльев Советов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
5:2
Динамо
Голы
Глушенков, 22 (1:0), Бальбуэна, 41 (1:1), Сарвели, 55 (2:1), Глушенков, 71 (3:1), Грулев, 74 (3:2), Зиньковский, 80 (4:2), Пиняев, 90+3 (5:2)
Крылья Советов
Ломаев Горшков Костанца Бейл Барач Гапонов Якуба (Витюгов, 89) Ежов (Пиняев, 82) Глушенков (Цыпченко, 76) Зиньковский (Липовой, 89) Сарвели (Коваленко, 82)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Сазонов Лаксальт Моро (Макаров, 64) Грулев Захарян Фомин Нжи (Лесовой, 64) Тюкавин (Гладышев, 84)
Предупреждения
Моро 28’, Лаксальт 35’, Грулев 55’, Гладышев 85’, Захарян 90+1’
Удаления
Грулев 90+2’ (вторая ж.к)
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Хатуев (Грозный)

Вячеслав Грулев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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