Дьяков о матче «Рубин» — «Ростов»: «Игра команд, которые не ведут борьбу за места»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поражении от «Рубина» (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.
«Две команды, которые не ведут борьбу за места. Медали не грозят, зона вылета тем более, потому спокойно доигрывают сезон. Обычный матч, именно поэтому было много мячей, что результат не давит не на одну из команд», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.
«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ростов» идет девятым (40).
Источник: Metaratings.ru
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|
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|50
|
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|46
|
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|11
|11
|5
|45-37
|44
|
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|42
|
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|11
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|29-34
|41
|
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|11
|7
|10
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|
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|7
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|40
|
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|10
|5
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|32-38
|35
|
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|8
|5
|14
|25-38
|29
|
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|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
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|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
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|28-43
|20
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|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
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ЦСКА
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|1
|9
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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