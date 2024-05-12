Дьяков о матче «Рубин» — «Ростов»: «Игра команд, которые не ведут борьбу за места»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о поражении от «Рубина» (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.

«Две команды, которые не ведут борьбу за места. Медали не грозят, зона вылета тем более, потому спокойно доигрывают сезон. Обычный матч, именно поэтому было много мячей, что результат не давит не на одну из команд», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ростов» идет девятым (40).