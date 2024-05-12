«Оренбург» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 28-го тура РПЛ в воскресенье, 12 мая. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбургский клуб набрал 29 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова с 44-я баллами занимает 5-ю строчку первенства страны.

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